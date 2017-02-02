حسن عبد العظيم : هيئة التنسيق ترفض ” المناطق الآمنة ” و التدخل العسكري فيها

قالت قناة الميادين التابعة للنظام، إن المنسق العام لهيئة التنسيق المعارضة حسن عبد العظيم أكد ثبات موقف الهيئة في رفض المناطق الآمنة في سوريا ورفض أي تدخل عسكري فيها.
واعتبر عبد العظيم، بحسب ما نقلت عنه القناة، أن “المشكلة في تكوين وفد واحد من المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف هو ارتباط أطراف في المعارضة بقوى إقليمية ودولية لها حساباتها”.
وعن الزيارة إلى موسكو قال عبد العظيم إن “اتفاقا جرى على ضرورة الحوار بين المنصات بهدف التوصل لصيغة للوفد الموحد إلى جنيف”، وأضاف أن “كل المعارضين السوريين الذين كانوا في موسكو اتفقوا على أن موضوع الدستور هو شأن سوري”.
وتابع عبد العظيم أنه أكد لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “السوريين لديهم حساسية ضد أي دستور مطروح من قوى دولية، وأن محادثات أستانة كرسّت المقدمات الأساسية لنجاح الحلّ السياسي”.
قال السوريين لديهم حساسية لأي شيء من الخارج!!؟ عادي المفارز عادي الأقبية عادي فرم البشر و تقلبع عيونهن، عادي تهجير و تدمير و قتل و سلب و تعفيش، عادي الايراني اللبناني، جرب شيعي على روسي على عراقي كله عادي يا ابن القح.،،،،،. بة؟
هم السوريبن كم ورقة للف الفلافل مش قارينها حتى مخصيي مجلس الشعب؟
لعنة الله على شيبتك العفنة.
تتكلم وكأن حدايستمع اليك او حتى يحترمك وانا اراك نظاميا اكثر من النظام نفسه (لو صح التعبير) فكفاك مزاودة وصراخا بلا طائل ولن اقول لك احتفظ بما تبقى لك من كرامة فانت اصلا لا تملك شيئا منها
مهما كان نوع الدستور ومصدره فسيأكله الحمار. أعتقد انه إدارة الرئيس الترامي سوف تغير رأيها حول المناطق الآمنة بعد سماعهم برأيك انت بالذات.