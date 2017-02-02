حسن عبد العظيم : هيئة التنسيق ترفض ” المناطق الآمنة ” و التدخل العسكري فيها

قالت قناة الميادين التابعة للنظام، إن المنسق العام لهيئة التنسيق المعارضة حسن عبد العظيم أكد ثبات موقف الهيئة في رفض المناطق الآمنة في سوريا ورفض أي تدخل عسكري فيها.

واعتبر عبد العظيم، بحسب ما نقلت عنه القناة، أن “المشكلة في تكوين وفد واحد من المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف هو ارتباط أطراف في المعارضة بقوى إقليمية ودولية لها حساباتها”.

وعن الزيارة إلى موسكو قال عبد العظيم إن “اتفاقا جرى على ضرورة الحوار بين المنصات بهدف التوصل لصيغة للوفد الموحد إلى جنيف”، وأضاف أن “كل المعارضين السوريين الذين كانوا في موسكو اتفقوا على أن موضوع الدستور هو شأن سوري”.

وتابع عبد العظيم أنه أكد لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “السوريين لديهم حساسية ضد أي دستور مطروح من قوى دولية، وأن محادثات أستانة كرسّت المقدمات الأساسية لنجاح الحلّ السياسي”.

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