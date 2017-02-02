وفد الفصائل المعارضة في الأستانة : لن نقبل الدعوة لمحادثات سلام لا تؤدي إلى هيئة حكم انتقالي ( فيديو )
عكس السير
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2 يومين مضت أخبار البلد 2 تعليقان
وفد الفصائل المعارضة في الأستانة : لن نقبل الدعوة لمحادثات سلام لا تؤدي إلى هيئة حكم انتقالي ( فيديو )
لا شك ان بقاء الاسد في السلطة يعني ببساطة ان كل ما قدمه الشعب السوري قد ذهب ادراج الرياح بشهدائه وجرحاه ومعتقليه ومشرديه وارضه المدمرة المحروقة
ويبدو طلبكم عادلاً للوهلة الاولى ولكن هل اعددتم العدة واصبحتم قادرين على المنازلة فمعروف ان هذا النظام لن يتحرك قيد انملة عن موقفه منذ ابتلينا بحافظ الاسد وحتى هذه اللحظة والى ان يفقد القدرة على الاحتفاظ بسوريا مزرعة له ولعائلته واتباعهم وان اختلفت درجات الاستفادة والتبعية
انا اجد موقفكم صحيحا ولكن هل ستتخلون عن نزاعاتكم وعن تمترسكم وراء الحدود وتنزلون الى الساحة التي من المفترض ان تكونوا في وسطها وعلى رأس انصاركم ومن يؤمن بضرورة التغيير الجذري اذا اردتم التغيير فغيروا طريقتكم (الثورية) الحالية
wallahi kazzabeen.