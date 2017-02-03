حقائق غريبة يجهلها الكثيرون عن شخصية دونالد ترامب

على الرغم من التغطية الإعلامية الهائلة التي حظيت بها شخصية الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب قبل وبعد فوزه بانتخابات الرئاسة، إلا أن الكثير من الجوانب الأخرى في شخصيته لم يتم التطرق إليها.

و نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع واندر ليست الإلكتروني، العديد من الحقائق عن شخصية ترامب التي يجهلها الكثيرون :

1- من المعروف بأن ترامب اتهم بالتحرش الجنسي عدة مرات، ولم تثبت صحة الاتهامات بشكل قطعي، غير أن هنالك اتهامات أخرى بالعنف ضد زوجته السابقة التي تقدمت بشكوى ضده منذ عدة عقود.

2- مارس دونالد ترامب التمثيل في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وأنتج أحد أشهر البرامج التلفزيونية الواقعية.

3- على الرغم من ثرائه الفاحش، إلا أنه تعرض للإفلاس أربع مرات خسر خلالها أكثر من مليار دولار أمريكي.

4- رشح نفسه للانتخابات الرئاسية عدة مرات منذ عام 1988.

5- لم يكن يرغب بالفوز بالرئاسة، ولكنه كان يرشح نفسه للترويج لأعماله التجارية، وعندما تزايد عدد مواليه، بدأ يأخذ الأمر على

محمل الجد.

6- يعاني ترامب من رهاب الجراثيم لذا فهو يكره مصافحة أي شخص وإذا أجبر على ذلك فإنه ينزع يده مباشرة.

7- حياته خالية من المخدرات والكحول ولم يتناولها حتى في شبابه.

8- لم يستخدم الصراف الآلي مطلقاً خلال حياته.

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