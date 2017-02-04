ألمانيا : نفوذ متزايد للإخوان المسلمين في ولاية سكسونيا

أعلن رئيس الهيئة المحلية لهيئة حماية الدستور الألمانية بولاية سكوسونيا غورديان ماير-بلات أن جماعة الإخوان المسلمين استغلت عبر منظمات مثل “ملتقى سكسونيا” الثقافي نقص دور العبادة للمسلمين الذين قدموا إلى سكسونيا كلاجئين، لتوسيع هياكلها ونشر تصورها عن الإسلام السياسي.

وذكر ماير- بلات أنه يجرى حاليا شراء مبانٍ على نحو كبير لتأسيس مساجد أو ملتقيات، موضحا في المقابل أن الأمر ليس له علاقة بالإرهاب الإسلاموي، وقال: “الأمر بعيد عن الجهادية… هدف الإخوان المسلمين هو نشر الشريعة في ألمانيا”. (DPA)

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