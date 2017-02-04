ألمانيا : نفوذ متزايد للإخوان المسلمين في ولاية سكسونيا

أعلن رئيس الهيئة المحلية لهيئة حماية الدستور الألمانية بولاية سكوسونيا غورديان ماير-بلات أن جماعة الإخوان المسلمين استغلت عبر منظمات مثل “ملتقى سكسونيا” الثقافي نقص دور العبادة للمسلمين الذين قدموا إلى سكسونيا كلاجئين، لتوسيع هياكلها ونشر تصورها عن الإسلام السياسي.
وذكر ماير- بلات أنه يجرى حاليا شراء مبانٍ على نحو كبير لتأسيس مساجد أو ملتقيات، موضحا في المقابل أن الأمر ليس له علاقة بالإرهاب الإسلاموي، وقال: “الأمر بعيد عن الجهادية… هدف الإخوان المسلمين هو نشر الشريعة في ألمانيا”. (DPA)
عكس السير
قيم الخبر
يقطع عمركون ازا بتفهموا شي بالشرع, احوال المسلمين في الغرب من سيء لأسوء و هدول بدون ينشروا الشرع في ألمانيا!!! مسلمي الغرب بأشد الحاجة للي يبين احكام الشرع الحق ليكونوا سفراء الدين في كل مكان, للاسف مسلمي الغرب منغلقين و سلبيين و عايشين بغيتوهات فكرية و ثقافية و اجتماعية بسبب التقاليد البالية و الفهم القاصر للدين, كام جالية مسلمة في الغرب نظمت رحلة للطلاب المسلمين لاحدى الكنائس لترسيخ الروابط مع بقية اطياف المجتمع؟كام جالية مسلمة نظمت حفل خيري لاطعام المتشردين بغض النظرعن الخلفية الدينية؟ يا جماعة الاسلام مو بس عبادات, الاسلام معاملة و اخد و عطاء بدون التنازل عن الثوابت,حسن الخلق أصلا” من ثمار حسن الايمان.