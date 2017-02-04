فابريغاس : أرسنال منحني كل شيء .. و إمكانية رحيلي للصين واردة

كشف اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس، متوسط ميدان نادي تشيلسي عن مشاعره تجاه فريقه السابق آرسنال في تصريحات نقلتها شبكة أسبيين” الأمريكية”: “هناك شيء لن يتغير أبداً، هناك أشياء كثيرة قيلت عني وعن آرسنال، أنا حقاً لا أهتم بما يعتقده الناس عني”.

وأضاف موضحاً: “الأمر يعتمد عندي على ما أشعر أنا به تجاههم، آرسنال سيظل أكثر فريق آمن بي، كنت لاعباً صغيراً، في عمر الـ16، ألعب في برشلونة”.

وتابع النجم الإسباني سارداً جميل النادي اللندي عليه، فقال: “آرسين فينغر وآرسنال منحاني كل شيء، بدونهم لم أكن لأصبح فائزاً بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، كما أني لم أكن لأجرب كل ما فعلته في حياتي، بدون آرسنال سجلي كان سيكون ناقصاً من هذه البطولات الكبيرة..سأظل ممتنا لآرسنال إلى الأبد “.

وخاض فابريغاس أكثر من 300 مباراة بقميص نادي آرسنال خلال 8 سنوات، كما أنه حمل شارة قيادة الفريق وهو في عمر الـ21 سنة فقط بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وفي سياق آخر، لم يستبعد فابريغاس إمكانية الرحيل مستقبلاً نحو الدوري السوبر الصيني رغم تفضيله اللعب في الدوري الأمريكي.

ورد فابريغاس على سؤال حول إمكانية اللعب في الصين، قائلاً : “لا أحد يعرف، كنت أفكر باللعب في الولايات المتحدة الأمريكية إن لم أعد قادراً على المنافسة في أوروبا، لكن لا أحد يعرف ما قد يحدث”.

وسُئِل فابريغاس عن صافرات الاستهجان الأخيرة من جماهير ريال مدريد الإسباني تجاه نجم فريقها الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو فقال : “في الدوري الإنكليزي أنا متأكد تماماً أنه لن تكون هناك صافرات”.

يُشار أنّ سيك فابريغاس، البالغ من العمر 29 عاماً، قد انضم لنادي تشيلسي في صيف 2014، في عهد المدرب السابق للفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه يعاني في الموسم الحالي مع المدرب الإيطالي انطونيو كونتي الذي لم يُشركه في التشكيلة الأساسية سوى في 5 مبارايات للدوري الإنكليزي الممتاز.

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