وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان : الموضوع الإنساني عند النظام السوري و أعوانه غير متوفر

قال معين الزعبي، وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان، إنه يرحب بالمناطق الآمنة داخل سوريا، و “هذا شأن سوري بحت ليس لنا اي علاقة به، غير اننا نرحب به ونعتبر أنه يمكن ان يؤدي الى عودة السوريين الى بلادهم كي يعيشوا على اراضيهم، فكل ما يمكن ان يستفيد منه السوري نحن نشجعه”.

وأضاف المرعبي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، ان “تفاصيل انشاء المنطقة الآمنة في سوريا ومن الجهة التي ستحميها غير واضح لدينا بعد، وقد شعرت بأن هناك القليل من التباين بموضوع المناطق الآمنة بين روسيا واميركا لان الروس يعتبرون انهم اللاعب الوحيد في سوريا ووجدوا أن احداً يحاول ان ينشئ مناطق امنية لينتزع منهم هذه القوة الوحيدة”.

وأشار الى أن “حصار حلب طال لكن من دون الاخذ بأي اعتبار المدنيين ومنعهم من التشرد في اصقاع الارض، فالموضوع الانساني عند النظام السوري واعوانه غير متوفر، رغم انه من السهولة في مكان ما انشاء مخيمات على اراضيهم ليحدوا من خروج المدنيين من بلادهم”.

واعتبر المرعبي أنه “كان هناك راحة بالتعاطي بين أميركا وروسيا، حتى في عهد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، إذ أخلت أميركا الساحة في سوريا ليأتي الروس دون اي فيتو اميركي، ومرحلة اليوم مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب هي استكمال للمرحلة السابقة”.

عكس السير