بشار الأسد يجدد مرسوم العفو عن ” المسلحين ” متى بادروا إلى تسليم أنفسهم

قالت وسائل إعلام النظام إن بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2011، القاضي بتمديد العمل بالمرسوم رقم 15 لعام 2016.

وينص المرسوم الذي تم تمديده على “منح عفو عن كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقّه أو لم تتم المباشرة بها بعد”.

كما ينص المرسوم على منح عفو عن كامل العقوبة أيضاً لكلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل.

ولا يؤثر عفو بشار على دعوى الحقّ الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحقّ العام.

عكس السير