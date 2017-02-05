قيل إنه تواجد في واحد من أفخم المنتجعات في سوريا .. بشار الأسد و زوجته يزوران القرداحة ( صور + فيديو )

نشرت وسائل إعلام موالية صوراً لبشار الأسد قالت إنها في القرادحة.

وأشار الإعلام الموالي، إلى أن بشار الأسد زار مع زوجته منتجع “نسمة جبل” في القرداحة، يوم أمس السبت، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

ولم يتطرق إعلام النظام، بحسب ما رصد عكس السير، إلى أسباب الزيارة أو مدتها.

ويقع منتجع نسمة جبل، على بعد 40 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة اللاذقية و30 كيلومتراً من مطار باسل الأسد، على ارتفاع يقارب 950 متراً عن سطح البحر.

ويعتبر المنتجع الذي افتتح عام 2009، من أفخم المنتجعات في سوريا.

عكس السير