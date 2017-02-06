صحيفة هاآرتس : تل أبيب تتابع بحذر استعادة قوات النظام السوري للمنطقة الحدودية في الجولان

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن “إسرائيل تتابع بحذر الجهود التي يبذلها النظام لاستعادة المنطقة الحدودية للجولان من المتمردين”، مشيرةً إلى أن “قوات النظام استعادت خلال الشهر الماضي القسم الشمالي من حدودها مع إسرائيل في هضبة الجولان”.

ولفتت إلى انه “بعد استسلام المسلحين في شرقى حلب في كانون الأول الماضي، بدأ النظام السوري ممارسة ضغوط على القرى التي كانت خاضعة لسيطرة المسلحين في العديد من المناطق السورية، بما في ذلك منطقة هضبة الجولان شمالي البلاد”، مضيفة أن “الجيش السوري والميليشيات الداعمة له قد تمكنت من فرض سيطرة متلامسة تقريبا في المنطقة شمال الطريق الواصل بين مدينة القنيطرة، في الجولان السوري، وبين العاصمة، دمشق”.

وأشارت، بحسب ما نقلت “النشرة اللبنانية”، إلى أن “الجيش السوري بقدراته الحالية لن يكون قادرا على إعادة الوضع على طول السياج الحدودي لما كان عليه قبل الحرب الأهلية السورية عام 2011″، لافتةً إلى أنه “يبدو أن النظام يسعى إلى إقامة وجود عسكري أكثر استقرارا في المناطق المجاورة للسياج ، وانتزاع السيطرة من الميليشيات المتمردة المحلية، وإظهار أن القطاع واقع تحت سيطرة الأسد، بطريقة تجعل من المستحيل على قوات خارجية العمل هناك”.

ولفتت إلى أن “إسرائيل كانت قلقة في البداية من الدخول التدريجي للمسلحين إلى المنطقة عامي 2013 و .2014 إلا أن جماعات المتمردين ، وحتى المتطرفة منها ، امتنعت في المجمل عن الدخول في أية مواجهات مع القوات الإسرائيلية”، معتبرةً أن “الدخول الجديد للقوات السورية إلى هضبة الجولان سيعني تدريجيا المضي إلى وضع قواعد جديدة، مع استمرار الجيش السوري في جهوده لدفع المسلحين من النصف الجنوبي من الجولان”.

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