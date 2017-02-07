الإفراج عن عشرات النساء و الأطفال في عملية ” تبادل ” بين الفصائل المعارضة و ميليشيات بشار الأسد ( قائمة بالأسماء )

قالت “المؤسسة العامة لشؤون الأسرى”، إنها تمكنت بعد جهد كبير من إتمام صفقة تفاوض لعملية تبادل مع النظام تم من خلالها إطلاق سراح 55 أسيرة وطفل.

وأطلق سراح المعتقلات مقابل “تسليم النظام معتقلات في معركة غرفة عمليات أم المؤمنين عائشة”، بحسب المؤسسة.

وأضافت المؤسسة في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: “تتوجه إدارة المؤسسة العامة لشؤون الأسرى بالشكر الموصول لهيئة تحرير الشام على ماقامت به من جهود ضخمة في سبيل ذلك إضافة لبعض الفصائل المشاركة في غرفة عمليات سلمى ومنها أحرار الشام”.

وتمت عملية التبادل بالقرب من قلعة المضيق في ريف حماة، وتوجهت المعتقلات المفرج عنهن إلى الشمال السوري (حلب – إدلب).

وقال ناشطون إن من بين المفرج عنهن، السيدة رشا شربجي التي اعتقلت في أيار من عام 2014 مع أطفالها الثلاثة في مبنى الهجرة والجوازات بدمشق.

عكس السير