الإفراج عن عشرات النساء و الأطفال في عملية ” تبادل ” بين الفصائل المعارضة و ميليشيات بشار الأسد ( قائمة بالأسماء )

قالت “المؤسسة العامة لشؤون الأسرى”، إنها تمكنت بعد جهد كبير من إتمام صفقة تفاوض لعملية تبادل مع النظام تم من خلالها إطلاق سراح 55 أسيرة وطفل.
وأطلق سراح المعتقلات مقابل “تسليم النظام معتقلات في معركة غرفة عمليات أم المؤمنين عائشة”، بحسب المؤسسة.
وأضافت المؤسسة في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: “تتوجه إدارة المؤسسة العامة لشؤون الأسرى بالشكر الموصول لهيئة تحرير الشام على ماقامت به من جهود ضخمة في سبيل ذلك إضافة لبعض الفصائل المشاركة في غرفة عمليات سلمى ومنها أحرار الشام”.
وتمت عملية التبادل بالقرب من قلعة المضيق في ريف حماة، وتوجهت المعتقلات المفرج عنهن إلى الشمال السوري (حلب – إدلب).
وقال ناشطون إن من بين المفرج عنهن، السيدة رشا شربجي التي اعتقلت في أيار من عام 2014 مع أطفالها الثلاثة في مبنى الهجرة والجوازات بدمشق.
نلاحظ ان القاتل وحلفائه من الفرس والروس وكل من يدور في فلكهم يصرون على تجميع اكبر عدد ممكن من المعارضين في ادلب وحتى نساء واطفال رجال الثورة يرسلون الى هناك
ومنذ توقف اطلاق النار فيما قبل الاساتانا ظل المجرم وعصابات حسن عدو الله يضغطون في كل الاتجاهات لافراغ اراضٍ سورية من اهلها وارسالهم الى ادلب وفي نفس الوقت بدأت طائرات القاتل والروس وانضم اليهم الطيران الامريكي بالقيام بمجازر شبه يومية في ادلب المدينة وريفها فهل يخططون لمذبحة اخيرة تكون شبيهة او اشد عنفا مما جرى في حماة في ثمانينات القرن الماضي
الف الحمد لله على سلامتكم
من أسر النساء العلويات هم جنود الدولة الإسلامية عندما كانت تسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام ووقتها اقتحمت قرى الساحل السوري حتى وصلت لمشارف القرداحة ولكن الجيش الحر بقيادة سليم ادريس غدر بها وطعن المجاهدين في ظهرهم فاضطروا للإنحياز ومعهم هؤلاء الأسيرات. فجزى الله دولة الإسلام عن المسلمين خير الجزاء.
ملاحظة: أعرف تماماً بأنكم لم تنشروا هذا التعليق ولكن يكفي أنكم قرأتموه لتكون عليكم حجة يوم القيامة.