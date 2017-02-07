تتوالى التقارير و الأدلة الدامغة و العالم يقف متفرجاً مباركاً .. هذا ما يفعله بشار الأسد بالسوريين ( فيديو )
2 ساعتين مضت أخبار البلد, أهم الأخبار
تتوالى التقارير و الأدلة الدامغة و العالم يقف متفرجاً مباركاً .. هذا ما يفعله بشار الأسد بالسوريين ( فيديو )
عكس السير
يا محلاكون قدام تبع كوريا الشمالية هينيك بيسجدولو !! سبحان ربي الاعلى هيك عيني عينك يعني انتوا الف رحمة في اسوء بكتير والعالم لا يتدخل ، وحياتكن الروس ما حيخلوا وهو لو بيفهم 1% بيفركها بلد على الارض يا حكم واقتصاد تحت الصفر وعايش على الخرجية من ايران وروسيا شو بدو يضل
سيذكر التاريخ يوماً أن هذه البلاد قد دمرت في عهد عصابة من اللصوص من آل الأسد ومن ولف لفهم
و أعادت البلاد الى عصور ما قبل التاريخ ……