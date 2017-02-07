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تتوالى التقارير و الأدلة الدامغة و العالم يقف متفرجاً مباركاً .. هذا ما يفعله بشار الأسد بالسوريين ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أخبار البلد, أهم الأخبار 2 تعليقان

تتوالى التقارير و الأدلة الدامغة و العالم يقف متفرجاً مباركاً .. هذا ما يفعله بشار الأسد بالسوريين ( فيديو )

 

عكس السير

2 تعليقان

  1. مواطن لبناني
    فبراير 7, 2017 , 7:06 م في 7:06 م

    يا محلاكون قدام تبع كوريا الشمالية هينيك بيسجدولو !! سبحان ربي الاعلى هيك عيني عينك يعني انتوا الف رحمة في اسوء بكتير والعالم لا يتدخل ، وحياتكن الروس ما حيخلوا وهو لو بيفهم 1% بيفركها بلد على الارض يا حكم واقتصاد تحت الصفر وعايش على الخرجية من ايران وروسيا شو بدو يضل

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  2. قاهر الاسد
    فبراير 7, 2017 , 8:00 م في 8:00 م

    سيذكر التاريخ يوماً أن هذه البلاد قد دمرت في عهد عصابة من اللصوص من آل الأسد ومن ولف لفهم
    و أعادت البلاد الى عصور ما قبل التاريخ ……

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