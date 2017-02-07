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تشييع عدد من عناصر ميليشيات بشار الأسد من مشفى طرطوس العسكري ( صور )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, الصورة بتحكي 2 تعليقان

تشييع عدد من عناصر ميليشيات بشار الأسد من مشفى طرطوس العسكري ( صور )

عكس السير

2 تعليقان

  1. 120/6-17+9=
    فبراير 7, 2017 , 10:28 م في 10:28 م

    قال داعس اللي قتلتهم كلهن
    غريب, كيف ما ظل حدى يقاتل النظام غير عملائه؟؟!!!!
    يمكن مسرحية
    يمكن تمثيلية
    يمكن عنجد هني الوحيدين اللي مانن عملاء

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  2. أنيسة أم أبو مخطة
    فبراير 7, 2017 , 10:57 م في 10:57 م

    فدا الجزمة وكل الطائفة فدا جزمة الأهبل القاصر

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