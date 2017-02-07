تشييع عدد من عناصر ميليشيات بشار الأسد من مشفى طرطوس العسكري ( صور )

\u062a\u0634\u064a\u064a\u0639 \u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0639\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0645\u064a\u0644\u064a\u0634\u064a\u0627\u062a \u0628\u0634\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0623\u0633\u062f \u0645\u0646 \u0645\u0634\u0641\u0649 \u0637\u0631\u0637\u0648\u0633 \u0627\u0644\u0639\u0633\u0643\u0631\u064a(\u0635\u0648\u0631)\r\n\r\n
قال داعس اللي قتلتهم كلهن
غريب, كيف ما ظل حدى يقاتل النظام غير عملائه؟؟!!!!
يمكن مسرحية
يمكن تمثيلية
يمكن عنجد هني الوحيدين اللي مانن عملاء
فدا الجزمة وكل الطائفة فدا جزمة الأهبل القاصر