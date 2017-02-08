طرطوس : جهاز طبي ” عاطل ” منذ سبعة أشهر يتسبب بوفاة مدير الصحة الأسبق

قالت وسائل إعلام موالية إن “جهاز القسطرة” المعطل في مشفى الباسل في طرطوس، تسبب بوفاة مدير الصحة الأسبق.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، يوم أمس الثلاثاء، إن “جهاز القسطرة المعطل منذ نحو سبعة أشهر فوعد بإصلاحه خلال ثلاثة أسابيع”.

ونقلت عن رئيس نقابة الخدمات الصحية وعضو مجلس إدارة المشفى أحمد خليل، أن تعطّل جهاز القسطرة القلبية في المشفى كان كارثياً على عدد من المرضى الحرجين، حيث من لم يتم إسعافه مباشرة إلى اللاذقية لإجراء قسطرة هناك وتركيب شبكة أو أكثر له أو إجراء عمل جراحي بات في عداد الموتى.

وأكد أن أحد أطباء القلبية الاختصاصيين في المشفى صرح له أن عدم إمكانية إجراء قسطرة قلبية للدكتور فايز الموعي مدير الصحة الأسبق ورئيس فرع الهلال الأحمر الحالي يوم إسعافه إلى المشفى مساء السبت 4/2/2017 وهو في حالة قلبية ومن ثم عدم التشخيص الصحيح له أدى إلى وفاته.

كما توفي الشاب فهد الجاسم مساء 5/2/2017 حيث كان بحاجة إلى قسطرة قلبية عند وصوله إلى المشفى وهو بحالة احتشاء عضلة قلبية، لكن تعطل الجهاز حال دون ذلك.

وتابع خليل: “إننا كنقابة رفعنا العديد من الكتب عن طريق اتحاد عمال طرطوس بشأن الأجهزة المعطلة والمتوقفة عن العمل في مشفى الباسل ومشافي القطاع الصحي في المحافظة وكان آخرها كتابنا المرفوع قبل نهاية عام 2016 بعدة أيام.. حيث كانت الأجهزة المتوقفة عن العمل في مشفى الباسل (جهاز تخطيط الدماغ الكهربائي- جهاز تخطيط الأعصاب- جهاز تنظير القصبات- القسطرة القلبية- ERCP- تخطيط جزع الدماغ «المعاوقة السمعية»- بعض المنافس- صادماً كهربائياً)، وفي مشفى الدريكيش (جهاز أشعة باكارا 90/20 أشعة بسيطة مع تنظيرية)، وفي مشفى الشيخ بدر (جهاز الأشعة- جهاز الغازات والشوارد الخاص بالعناية- جهاز الشوارد بالمخبر)، وفي مشفى التوليد (جهاز تعقيم رطب- جهاز التحميض- جهاز أيكو عدد /2/- جهاز التعقيم الجاف- جهازا تخدير- جهازا صدمة- جهاز كوي غسيل- نشافة)، وكل تلك الأجهزة ما زالت معطلة لتاريخه كما أكد رئيس النقابة”.

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