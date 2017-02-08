مسؤول روسي : بشار الأسد مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع كافة الجماعات المعارضة

أعلن رئيس الوفد البرلماني الروسي بعد مباحثاته مع بشار الأسد في دمشق، أن الأخير مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلي جماعات المعارضة كافة ، مؤكدا على أهمية الدعم العسكري الروسي.
وقال عضو لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع دميتري سابلين الذي يرأس الوفد البرلماني إلى دمشق 8 فبراير/شباط، “إنه أعلن أن سوريا مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع جميع ممثلي المعارضة، بما في ذلك المعارضة المسلحة”.
وأكد سابلين أن بشار يدعم الجهود الروسية في أستانا ونتائج الاجتماع الأخير للمجموعة المشتركة حول مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
وأضاف في حديث للصحفيين بعد مباحثات الوفد مع بشار أنه يعتبر مسألة أكراد سوريا مسألة داخلية يجب تسويتها من خلال الحوار مع الشعب السوري وليس مع الأمريكيين أو غيرهم.
وأكد سابلين أن “مسألة الدستور يقرها السوريون وهي خاصة بهم واليوم روسيا وسوريا تقاتلان في حرب واحدة ضد الإرهاب”.
من ست سنين قلنا لك يجب أن تجلس مع كافة أطياف المعارضة على طاولة مستديرة في غرفة لا تخرجون منها حتى تتفقوا، كم كنا وفرنا على سوريا و شعبها دمارا و قتلا و تهجيرا، لكن ما حصل هو أنكم اعتبرتم كل شخص معارض هو عميل للخارج و يقبض من أعداء الوطن و أن ما يحصل هو مؤامرة
في كل الأحوال: هذه خطوة جيدة اذا كنت جادا و متى بدأت فأنت مبكّر و كفى عذابا للسورين من الموالاة و المعارضة فالجميع خاسر و عدد الضحايا من الطرفين متساويان و يحب الإسراع في إيجاد الحل لأن من يدعي صداقة سوريا هو كاذب و لا أحد يريد لهذه الأزمة أن تنتهي و لو أراد المجتمع الدولي إنهاء الأزمة يستطيع ان ينهيها في خمسة دقائق
هذه حقيقة على الجميع أن يدركها و سلامتكم