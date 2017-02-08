هبوط اضطراري لطائرة سورية في مصر

قالت وسائل إعلام مصرية، إن طائرة سورية هبطت اضطرارياً في مطار القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء، بسبب عطل فني.
ونقلت صحيفة البوابة المصرية عن مصدر مسؤول في المطار، بحسب ما رصد عكس السير، أن الطائرة (بوينغ 737) كانت خالية من الركاب، ولا تحمل على متنها سوى طاقمها.
وتمت صيانة الطائرة (خلل في نظام الهيدروليك)، واستأنفت رحلتها إلى دمشق.
يذكر أن الطائرة كانت قادمة من مطار العاصمة السودانية الخرطوم.
عكس السير
قيم الخبر
السورية ليس لديها بوينج 737، كان لديها 727 هي نفسها الموجودة في الصورة ولكن تم اخراجها من الخدمة منذ سنوات وهي موقفة لقدمها وانتهاء العمر الافتراضي والغير افتراضي ولم تعد تستغدم بجميع خطوط الطيران العالمية منذ سنوات.
alah yhmihom