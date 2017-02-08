هبوط اضطراري لطائرة سورية في مصر

قالت وسائل إعلام مصرية، إن طائرة سورية هبطت اضطرارياً في مطار القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء، بسبب عطل فني.

ونقلت صحيفة البوابة المصرية عن مصدر مسؤول في المطار، بحسب ما رصد عكس السير، أن الطائرة (بوينغ 737) كانت خالية من الركاب، ولا تحمل على متنها سوى طاقمها.

وتمت صيانة الطائرة (خلل في نظام الهيدروليك)، واستأنفت رحلتها إلى دمشق.

يذكر أن الطائرة كانت قادمة من مطار العاصمة السودانية الخرطوم.

عكس السير