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” الثورة لن تتوقف حتى تبلغ مستقرها ” .. الكلمة الأولى لقائد ” هيئة تحرير الشام ” هاشم الشيخ ( فيديو )

‏3 ساعات مضت أخبار البلد, أهم الأخبار تعليق واحد

” الثورة لن تتوقف حتى تبلغ مستقرها ” .. الكلمة الأولى لقائد ” هيئة تحرير الشام ” هاشم الشيخ ( فيديو )

عكس السير

تعليق واحد

  1. اك
    فبراير 9, 2017 , 8:52 م في 8:52 م

    ربيع دمار و خراب و دم وتشريد و ذل و قتل وفتنة ولله هاد ربيع الصهاينة , قالو طلعو ضدد النظام الظالم انتو ابشع و اوسخ و اكذب و اظلم بلميون مرة من النظام اصلا انتو و النظام بتتنافسو بالنجاسة مين بدو يقتل اكتر و مين بدو يلم مصاري اكتر و مين بدو يهجر اكتر ونسيتو يوم الحساب متل ما نسيه النظام يعني ما جبتو غير البهدلة و الفتنة للشعب

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