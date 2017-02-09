” الثورة لن تتوقف حتى تبلغ مستقرها ” .. الكلمة الأولى لقائد ” هيئة تحرير الشام ” هاشم الشيخ ( فيديو )
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3 ساعات مضت أخبار البلد, أهم الأخبار تعليق واحد
” الثورة لن تتوقف حتى تبلغ مستقرها ” .. الكلمة الأولى لقائد ” هيئة تحرير الشام ” هاشم الشيخ ( فيديو )
ربيع دمار و خراب و دم وتشريد و ذل و قتل وفتنة ولله هاد ربيع الصهاينة , قالو طلعو ضدد النظام الظالم انتو ابشع و اوسخ و اكذب و اظلم بلميون مرة من النظام اصلا انتو و النظام بتتنافسو بالنجاسة مين بدو يقتل اكتر و مين بدو يلم مصاري اكتر و مين بدو يهجر اكتر ونسيتو يوم الحساب متل ما نسيه النظام يعني ما جبتو غير البهدلة و الفتنة للشعب