باكستان تحظر أحدث أفلام الممثل الهندي شاروخان بسبب إساءته للمسلمين

حظرت السلطات الباكستانية عرض فيلم الممثل الهندي الشهير #شاه_روخان الجديد “#راييس” الذي تُشارك في بطولته الممثلة الباكستانية ماهرة خان، بسبب تقديمه للشخصيات المسلمة بطريقة مهينة.

ونقلت شبكة نيوز 18 الباكستانية أن وقف الفيلم جاء بسبب المحتوى الذي يُهاجم الإسلام “وطائفة دينية معينة”، وتقديم المسلمين “في صورة مجرمين وإرهابيين”.

وقال راحول دولاخيا المسؤول في مجلس الرقابة، حسب الموقع، إن معظم أعضاء المجلس اعترضوا على ترخيص عرض الفيلم، مضيفاً أن المجلس سيتبع قرار مجلس الرقابة المركزية، وأن الفيلم الذي كان مقرراً عرضه الأحد المقبل في القاعات الباكستانية، لن يخرج إلى الجمهور.

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