موسكو تايمز : روسيا أحرقت أطناناً من الأموال فقط لإرسال الحاملة ” الأميرال كوزينتسوف ” إلى سوريا

“كم كلف التدخل الروسي في سوريا؟” سؤال أجابت عنه مجلة ذي موسكو تايمز، بالقول إن روسيا قد أحرقت أطنانا من الأموال فقط لإرسال حاملة الطائرات الأميرال كوزينتسوف إلى سوريا.
وتضيف المجلة أن أرقام وكالة الأنباء آر بي سي إن كانت صحيحة فإن الجيش الروسي قد انفق حوالي مئة وثمانية وستين مليون دولار لإرسال حاملة الطائرات الروسية إلى عرض المتوسط، ناهيك عن تكاليف الصيانة التي أنفقت من أموال الخزينة العامة.
وأضافت أيضاً أن “حاملة الطائرات الروسية قد نفذت أربعمئة وعشرين طلعة جوية. مما كلف حوالي خمسة وعشرين مليون دولار”.
عكس السير
قيم الخبر
حلو .. مين لسا بيطلعلوه مع الشعب السوري مصاري وفاتورة رغم كل دمائه وإبادته ومعاناته وآلامه ؟؟! مابقى نقول يلعن شرفك يابشار على اللي عملته بهالشعب لانه انت بالاصل ابن زنوة ومجرد بيدق بالشطرنج الماسوني العالمي .. ومعركتنا مع أسيادك الماسونيين لذلك لسا طويلة المعركة.