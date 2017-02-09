موسكو تايمز : روسيا أحرقت أطناناً من الأموال فقط لإرسال الحاملة ” الأميرال كوزينتسوف ” إلى سوريا

“كم كلف التدخل الروسي في سوريا؟” سؤال أجابت عنه مجلة ذي موسكو تايمز، بالقول إن روسيا قد أحرقت أطنانا من الأموال فقط لإرسال حاملة الطائرات الأميرال كوزينتسوف إلى سوريا.

وتضيف المجلة أن أرقام وكالة الأنباء آر بي سي إن كانت صحيحة فإن الجيش الروسي قد انفق حوالي مئة وثمانية وستين مليون دولار لإرسال حاملة الطائرات الروسية إلى عرض المتوسط، ناهيك عن تكاليف الصيانة التي أنفقت من أموال الخزينة العامة.

وأضافت أيضاً أن “حاملة الطائرات الروسية قد نفذت أربعمئة وعشرين طلعة جوية. مما كلف حوالي خمسة وعشرين مليون دولار”.

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