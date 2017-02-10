بشار الأسد في واحد من أكثر تصريحاته سفالة : لا صحة لقتلنا المعتقلين في السجون .. و الصور المسربة لآلاف المعتقلين المعذبين ” فوتوشوب ” ! ( فيديو )
عكس السير
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1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد
بشار الأسد في واحد من أكثر تصريحاته سفالة : لا صحة لقتلنا المعتقلين في السجون .. و الصور المسربة لآلاف المعتقلين المعذبين ” فوتوشوب ” ! ( فيديو )
ايها السافل المنحط المجرم القاتل
ايها الطائفي العلوي
ايها الدكتاتور القاتل
لقد ولى زمان حكم العائلة البغيض
لقد ولى حكم الطاءفة العلوية العلوية الفاسدة
لقد ولى الى غير رجعة حكم الدكتاتور
قالها لك ابناء و اطفال درعا اصدقاء حمزة الخطيب
و نحن نقول لك اقتل و دمر كما تشاء
لقد ذهب الاف المجرمين القتلة من امثالك الى مزبلة التاريخ
و ستذهب انت و من معك و من يساندك و يدعمك الى مزبلة التاريخ
و سيبقى الشعب و تبقى سورية نظيفة بدونكم ايها السفلة
استمروا يا ثوار بلادي في سحق العصابة المجرمة الطائفية العلوية الحاقدة
و لن يهزم شعب قدم اكثر من مليون شهيد و 15 مليون مشرد و لاجىء