“ترامب” : أنفقنا 6 تريليونات دولار في الشرق الأوسط و لم نحصل حتى على بئر نفط صغيرة

قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إن الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات على الشرق الأوسط، دون أن تحصل على أي شيء في المقابل.

وأضاف “ترامب” خلال اجتماعه مع عدد من مسؤولي شركات الطيران الأمريكية، قائلاً: “لقد أنفقنا 6 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، ولم نحصل حتى على بئر نفط صغيرة”، وتابع “لطالما قلت للإدارات السابقة احتفظوا بالنفط”.

وأشار “ترامب” إلى أن الولايات المتحدة كان يجب عليها أن تحتفظ بنفط العراق عقب احتلالها في العام 2003، ولكنه أضاف قائلاً “حسناً ربما سيكون لدينا فرصة أخرى.”

ودافع “ترامب” أيضاً خلال الاجتماع عن خطته للإنفاق على البنية التحتية، مشيراً إلى أن المطارات والطرق والقطارات بالولايات المتحدة قد عفا عليها الزمن.(RT)

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