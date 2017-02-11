إعلام النظام يتحدث عن مرسوم ينهي السواق السوداء للسيارات المصفحة في دمشق و مدن الساحل

قالت مصادر إعلامية موالية، إن سلطات النظام انتهت من دراسة مشروع مرسوم لتنظيم استيراد السيارات السياحية المصفحة بمختلف أنواعها.

وشملت الدراسة تسوية أوضاع السيارات الموجودة حالياً حيث سيتم إلزام أصحابها بدفع تكاليف الجمارك وتسجيلها ضمن دوائر النقل والمواصلات كأي سيارة مستوردة من قبل وكيل أو شركة وتلويحها بالطرق القانونية.

وغصت أسواق السيارات في دمشق ومدن الساحل، بالسيارات المصفحة، وغالباً مايتم شراؤها من السوق السوداء كونه لايوجد آلية قانونية لترسيمها ما أدى إلى صعوبة إحصاء عددها وأسماء مالكيها، كما تتراوح أسعارها بين 30-300 ألف دولار حسب المواصفات وسنة الصنع.

ولا يتوقع أن يتم تطبيق المرسوم -إن صدر- على نحو واسع، حيث أن معظم ملاك هذه السيارات هم من كبار الشبيحة والمسؤولين الأمنيين.

عكس السير