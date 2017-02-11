ترامب لروحاني : من الأفضل لك أن تبقى حذراً

صعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة، لهجته ازاء ايران محذراً الرئيس الايراني حسن روحاني وقائلاً ان “من الافضل له ان يبقى حذراً” في تصريحاته.

ومنذ تولي ترامب مهامه في 20 كانون الثاني/يناير، سجل تصعيد في التوتر بين طهران وواشنطن اللتان لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ الثورة الاسلامية واحتلال السفارة الاميركية في طهران.

وقال روحاني امام مئات الآلاف الذين تجمعوا في ساحة ازادي في طهران للاحتفال بالذكرى ال38 للثورة الاسلامية، “يجب مخاطبة الشعب الايراني باحترام. الشعب الايراني سيجعل من يستخدم لغة التهديد أياً كان يندم على ذلك”.

واضاف “على الذين يتوعدون حكومتنا وقواتنا المسلحة ان يعلموا ان شعبنا موحد وسيقاوم حتى النهاية بمواجهة اعدائنا”.

وعندما سئل ترامب لاحقاً عن تصريحات روحاني، اجاب ان “من الافضل له ان يبقى حذراً”.

وكان ترامب انتقد الاتفاق المبرم حول البرنامج النووي الإيراني مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، المانيا) وقرر فرض عقوبات جديدة على طهران بعد تجربة صاروخية ايرانية جديدة.

وكان ترامب كتب في تغريدة قبل فترة “ايران تلعب بالنار. لا يدركون كم كان الرئيس (الأميركي السابق باراك) اوباما (لطيفاً) معهم. أما أنا، فلن أكون!” وذلك قبيل الاعلان عن العقوبات الجديدة. (AFP)

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