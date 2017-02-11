روسيا تتدخل لفض الاشتباك بين الجيش الحر و ميليشيات النظام في محيط ” الباب ” !

قالت وكالة رويترز إن مصادر من النظام والمعارضة ذكرت أن روسيا تدخلت لوقف اشتباك بين ميليشيات النظام وقوات «درع الفرات» اليوم في أول مواجهة بينهما في معركة الباب.

واتهم مسؤولان في المعارضة قوات النظام بالتسبب في إشعال الاشتباك، وذكر أحدهما أن القوات النظامية تحركت نحو مراكزهم بدبابات، وقال مسؤول المعارضة الأول: «المسلحون أطلقوا النار لتحذيرهم من الاقتراب لكن الدبابات ردت واندلع الاشتباك».

وقال المسؤول: «لاحقاً تدخلت روسيا لتهدئة الوضع. هذا الحادث كله بدا وكأنه اختبار»، فيما قال مسؤول ثانٍ في المعارضة وهو قيادي في منطقة الباب: «أطلقوا النار وجرى الرد على النار».

وأوضح مسؤولا المعارضة أن مقاتليهم استولوا على عربة مدرعة من القوات النظامية، بحسب ما نقلت عنهما الوكالة.

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