وزارة سياحة بشار الأسد تحيي ” ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية ” في حلب ( صور )

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اصبح الاستعمار الفارسي الهمجي حقيقة واقعة في سوريا ونعلم ان النظام المستبد اصبح اداة رخيصة في يد المستعمرين الفرس ونعلم ان كل مايجري لم يعد معركة للخلاص من استبداد تلك الفئة الفاجرة وقائدها الذي اضحى ذيل كلب لا اكثر بل اصبحت معركة تحرر من المستعمر الفارسي دون ان ننسى المستعمر الروسي
وعليه فقد اصبح الواجب اكبر بكثير ونعرف ان الثمن سيكون اغلى بكثير فهل تتحد كل الجماعات وتتكاتف وتنسى خلافاتها واجنداتها لتوجيه كل الجهد لمعركة الخلاص من القتلة وايصال سوريا الى حكم تسوده العدالة ويشعر كل مواطن بحريته وكرامته