الهيئة العليا للمفاوضات تعلن أسماء فريقها التفاوضي الذي سيشارك في محادثات جنيف

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طيب .. ماشي .. بس خلصونا عالسريع لانو كل الامور واقفة حاليا بأنتظار انو ما تتفقوا وما يطلع معكون شي مشان نكمل الحرب حتى يستشهدوا كل المجاهدين على ايدي الصفويين الرافضة والمجوس والكفار من الروس والنصيريين .. بس نخلص بقا .. اوف .. عالسريع .. لا كتير تطولوها ..
لا تقلي لا موالي ولا معارض, أنا كابن البلد بدي أفهم هدلول اللي مو معروفة قرعة أبوهم منين وما حدى بسوريا كلها سمعان بأسمائهم من قبل ولا بيعرف عن إنهم مقدمين ربع ربع إنجاز علمي أو ثقافي أو أي إنجاز بأي مجال, بدي أعرف مين حطهم بمنصب يفاوضوا عن شريحة من الشعب المعارض للنظام الحالي؟؟؟؟
كركوزات المفاوضات من كل الأطراف “السورية” أستحلفكم بمن خلقكم ما بتستحوا على حالكم؟؟ ولك يا عمي من اسبوعين تلاثة صار اجتماع مغلق (ايراني-روسي-تركي) وطلع بالإتفاق بين المعارضة والنظام . هههههه انا بدي افهم وين المعارضة والنظام بالموضوع.
ولا قديش الساعة. وشو اليوم, العمى مين أنا, وين حبة الضغط يا إمي, أخ لحقونيي
اللله يوفقكم
كلو حكي فاضي مثل الضراط علبلاط
قسما بالله مهزلة .. شو بيفرق الائتلاف عن الحزب القائد؟ منصبين حالهم اولياء علشعب و هنن بيعينو رئيس للوفد ههههههههههههههههه مسخرة
الى المعلقين الاغبياء . العمى شو شعب حمار . هدول مهما صار يضلو اشرف من بشار المجرم . عم يدافعو باللي يقدرو عليه . انتو شايفين العالم واقف ولال حدا راد على معارض واحد . احمدو ربكم عندكم معارضة شريفة عم يعملو كل شي يقدرو عليه عشان يوقفو الحرب وانتو عم تتمصخرو .