جاويش أوغلو : إستخدام الوحدات الكردية ضد تنظيم ” داعش ” يظهر ضعف التحالف

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن استخدام تنظيم “ي ب ك” (وحدات الحماية الكردية) ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، خطأ كبير، ويظهر مدى ضعف قوات التحالف في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو، لأربعة صحف إسبانية، هي “إلبايس″، و”الموندو”، و”أبسي” و”لاريزونا”، خلال زيارة أجراها إلى العاصمة مدريد في 9 فبراير/ شباط.

وأعرب جاويش أوغلو عن أمله بقطع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، دعمها لـ”ي ب ك”.

وقال: “ننتظر من إدارة ترامب، إنهاء الدعم الذي كانت تقدمه الإدارة السابقة، لقد تناول ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (خلال اتصال هاتفي الأربعاء الماضي)، حول التحرك المشترك وسبل القضاء على داعش”.

وأضاف: “ننتظر أيضًا تسليم زعيم الكيان الموازي فتح الله غولن، والإدارة السابقة لم تقم بذلك، لكن قمنا بتذكيرهم مرة أخرى بأن هذا الشخص يقف بشكل مباشر وراء محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز الماضي”. (ANADOLU)

عكس السير