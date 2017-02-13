أردوغان يصعد لهجته ضد بشار مجدداً و يدعو دول الخليج لمساعدة تركيا في إنشاء منطقة آمنة و دعم الجيش الحر

↓ كلمة أردوغان أمام معهد السلام الدولي في العاصمة البحرينية #المنامة على هامش زيارته الرسمية لمملكة #البحرين

↓ أردوغان:أدعو أخوتنا في الخليج إلى مشاركتنا، كيف منع موت أطفال سوريا وهجرتهم إلى البلاد البعيدة

↓ أردوغان : تركيا تقدم التدريب اللازم لقوات الجيش السوري الحر، وهو خير مثال على الجيش السوري الوطني

↓ أردوغان: بشار الأسد المجرم قتل نحو مليون إنسان بالدبابات والقنابل والبراميل المتفجرة، وما زال يواصل عمليات القتل ضد الشعب السوري

↓ أردوغان:هل نستطيع أن نصبر أكثر على مذابح الأسد؟”الرضى عن الظلم ظلم” لذلك علينا أن نتدخل بأيدينا أو بألسنتنا أو نبغض الأمر بقلوبنا على الأقل

↓ أردوغان: الاتحاد الأوروبي تعهد لنا بدفع 3 مليارات يورو من أجل اللاجئين وما سددوه حتى الآن هو أقل من مليون دولار (TRT)

↓ أردوغان: دعوت الرئيس #ترامب إلى مشروع إنشاء منطقة آمنة في سوريا، وقلت إن #تركيا مستعدة لبناء وحدات سكنية للاجئين

↓ أردوغان: أدعو أخوتنا في الخليج إلى المشاركة في مشروع إقامة منطقة آمنة في #سوريا ورفع المظلمة عن الشعب السوري

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