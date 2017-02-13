تعرف على السيارات التي يقتنيها أغنى أغنياء العالم ( صور )

من يعتقد أن المال الكثير يجعل أمر اختيار السيارة سهلاً، فهو على خطأ، وفق ما أكد موقع “بيزنس إنسايدر” بنسخته الألمانية

واستعرض الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، سيارات أبرز أغنياء العالم

– المدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك كان لديه “بورشه بوكستر” منذ سنوات، لكنه اقتنى الآن سيارة “بي إم دبليو” الفئة الخامسة.

– الملياردير إيلون مسك (رئيس شركة تسلا للسيارات) يدعم سيارات تسلا، لكنه لا يخفي شغفه وحبه لسيارة “جاغوار إي الإصدار الأول من عام 1967″، والتي يقودها حالياً.

– مارك زوكربيرغ يملك سيارة “أكورا تي اس اكس” اليابانية الرياضية الفاخرة، كما يملك أيضاً سيارة “باغاني هواريا” الرياضية التي تبلغ قيمتها 1,2 مليون يورو.

– بيل غيتس، أغنى رجل في العالم لديه كراجات ممتلئة بالسيارات وخاصة من نوع بورشه، والقطعة النادرة والأجمل هي سيارة “بورشه 959” التي كانت في الثمانينيات أسرع سيارة.

– رئيس شركة أمازون جيف بيزوز، تبرز النفارقة بينه وبين بقية الأغنياء بشكل غريب، حيث يمتلك سيارة “هوندا أكورد 1996″، وسعرها لا يتجاوز 3700 يورو.

– مالك تطبيق سناب شات، إيفان شبيغل، الشاب الذي حقق من ثروة بسبب تطبيقه، اشترى مجموعةمن السيارات الفاخرة، وسيارته المفضلة هي من نوع فيراري وقيمتها بين 179000 و 369700 يورو.

– سيرغي برين، أحد مؤسسي عملاق الانترنت غوغل يعشق سيارات تسلا، وكان رابع شخص تم شحن إليه أحدث سيارة تسلا من نوع SUV موديل إكس.

– لاري بيج، المؤسس الآخر في غوغل، يمتلك أيضاً سيارة تسلا، وهو يعتبر من الأشخاص الأوائل الذين استثمروا في قطاع السيارات الكهربائية.

– شون باركر، أحد مؤسسي شركة نابستر للموسيقى والمستشار السابق لفيسبوك يقود بسرور سيارته “أودي اس 5″، ولكنه يمتلك أيضا سيارة “تسلا اس” التي تبلغ قيمتها 92300 يورو.

– لاري إليسون، رئيس شركة أوراكل لتقنية المعلومات، يمتلك سيارة “لكزس” فاخرة رياضية، تبلغ قيمتها 346400 يورو.

– دستين موسكوفيتس، أحد مؤسسي فيسبوك، يمتلك سيارة متواضعة من نوع “فولكس فاغن غولف” يبلغ سعرها 17650 يورو، وفي معظم الأحيان يترك السيارة مركونة في الكراج ويذهب بالدراجة.

عكس السير