تنظيم ” داعش ” يفجر آبار الغاز و النفط في منطقة ” جحار” بريف حمص

فجر تنظيم “داعش”، الأحد، آبار الغاز والنفط في منطقة جحار، التي تبعد 30 كيلومتراً، شمال غرب مدينة تدمر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر نظامي قوله إن “مسلحي تنظيم الدولة فجروا صباح الأحد العديد من آبار الغاز والنفط في حقل جحار، حيث شوهدت ألسنة النار وأعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء على مسافات بعيدة في عمق البادية السورية”.

ولفت المصدر إلى أنه من الصعب من المرحلة الحالية الوصول إلى الآبار المحترقة حيث لا تزال “قوات الجيش” على بعد نحو 6 كيلومترات من الآبار، إضافة قيام تنظيم داعش بتفخيخ الطرق المؤدية إلى الآبار وإطلاق النار على أي من يحاول التقدم باتجاهها .

وقام التنظيم في الثاني من شباط الجاري، بإحراق ما تبقى من معمل غاز حيان القريب من الآبار، التي يسيطر عليها، وذلك بعد أقل من شهر من قيامه بتفجير وحدة التحكم المركزي للمعمل، الذي تعود ملكيته لشركة كرواتية.

وسيطر التنظيم في كانون أول/ ديسمبر الماضي، على حقل جحار، بعد أقل من شهر على إدخاله الخدمة من قبل النظام. وكان الحقل ينتج يومياً من 300 حتى 350 ألف متر مكعب من الغاز، بحسب الوكالة.

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