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قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية في دير الزور ” عصام زهر الدين ” يستعرض مواهبه الغنائية مع مراسل قناة العالم الإيرانية ( فيديو )

‏3 ساعات مضت أخبار البلد, أهم الأخبار 6 تعليقات

قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية في دير الزور ” عصام زهر الدين ” يستعرض مواهبه الغنائية مع مراسل قناة العالم الإيرانية حسين مرتضى ( فيديو )

عكس السير

6 تعليقات

  1. حيدر منشق
    فبراير 13, 2017 , 10:13 م في 10:13 م

    عقبال نسمع ولاويلك وانت بين ايدين الدواعش

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  2. كلهم سهيل الحسن
    فبراير 13, 2017 , 10:29 م في 10:29 م

    هذه هي الفئة التي تقاتل مع ذيل الكلب امعات ومعتوهين بل ربما هؤلاء هم نخبتهم والمخفي اعظم

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  3. محمد الدوماني
    فبراير 13, 2017 , 10:49 م في 10:49 م

    بزمناتو مات ببلدة درزية بجبل الشيخ شيخ من مشايخ الدروز اسمو الشيخ خزاعي. المهم لما أجواء يلبسوه اواعي جديدة من شان يحطوه بالقبر لأقول فيه مثل وقل الغنم لأنه ما كان ينظف نفسه من النجاسة. ملاحظة لابناء المدن: وقل الغنم هو ما يعلق بصوف الغنم من روثها في فترة البرد. وهاد زهر الدين الدرزي مبين من شكله مالو متحم من سنتين. يقطع عمرو هوي والطبل اللي معو. ملاحظة ثانية: قصة الشيخ خزاعة نقلي ياها رفيقي الدرزي اللي كان معي بالصف ومش من تأليفي.

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  4. كابوس
    فبراير 13, 2017 , 11:20 م في 11:20 م

    و سألت عن بنتهم، قالوا راجعة عال ٣ الصبح….

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  5. سليم
    فبراير 13, 2017 , 11:32 م في 11:32 م

    الله محييك يا بطل…بوطك بشرف كل عرصات الفوره

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