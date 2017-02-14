حمص : ميليشيات بشار الأسد تستعيد السيطرة على حقل و معمل حيان للغاز

استعادت ميليشيات بشار الأسد السيطرة على حقل ومعمل حيان للغاز الطبيعي بريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن مصادر عسكرية قولها :”إن عناصر الهندسة في الجيش تعمل حاليا على تفكيك الألغام والعبوات والمفخخات التي زرعها تنظيم “داعش”الإرهابي داخل معمل حيان للغاز”.

كما زعمت توسع مربع سيطرة الجيش في الريف الغربي لمدينة تدمر، بعد عملية عسكرية انتهت بدخول الجيش محطة جحار الواقعة غرب معمل حيان.

وأشارت الوكالة إلى أن “داعش”، قام بتفجير معمل حيان وخط الأنابيب لنقل الغاز الخاص به الشهر الماضي.

عكس السير