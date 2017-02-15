وزير اقتصاد بشار الأسد : لن نسمح للدول التي دمرت سوريا بإعادة إعمارها قبل أن يعتذروا لنا

قال وزير اقتصاد بشار الأسد، أديب ميالة، في مقابلة مع قناة “الميادين”، إن “الحكومة السورية سوف تطالب الدول التي دمرت سوريا عن عمد والآن تريد أن تشارك في إعادة إعمارها سوف تطالبها بالاعتذار”.

وفي معرض حديثه عن مستقبل عملية إعادة بناء اقتصاد سوريا، أكد ميالة أن “لدى السلطات السورية العديد من الشروط السياسية للحكومات التي دعمت نشاط العصابات المسلحة في سوريا وتريد الآن المشاركة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري”.

وأكد: “من أجل إعطاء هذه البلدان الفرصة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا واقتصادها، يجب عليهم أولا الاعتذار للشعب السوري والاعتراف علنا بأنهم ارتكبوا خطأ فادحا”.

ووفقا لميالة، فإن عددا من الدول التي شاركت بفعالية في تدمير سوريا، وضعوا أعينهم على اقتصادها، حيث أنهم يحاولون الدخول عن طريق بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تم إنشاؤها في بعض الدول المجاورة، مثل لبنان وبعض الدول التي أخذت الموقف الحيادي تجاه “الأزمة السورية”.

وفي ضوء ذلك، أكد أن نظامه يراقب عن كثب “جميع الشركات التي أعلنت عزمها على المشاركة في إعادة إعمار الاقتصاد السوري”.

عكس السير