ألمانيا تدعو روسيا و أوكرانيا و فرنسا لعقد قمة رباعية في ميونخ

أطلق وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، اليوم الأربعاء، دعوة لنظرائه في دول “مجموعة نورماندي”، وهي ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا، لعقد قمة في ميونخ، جنوبي ألمانيا.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، عن وزارة الخارجية الألمانية، أن “الاجتماع المقترح سيكون على هامش مؤتمر ميونخ الأمني، الذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير/شباط الجاري”.

وأضافت، “الاجتماع يأتي على خلفية عودة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وتجدد القتال في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، بين القوات الحكومية، وانفصاليين مدعومين من قبل موسكو”.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك (شرقي أوكرانيا) وشبه جزيرة القرم (جنوب أوكرانيا)، وقيامها لاحقًا بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014. (ANADOLU)

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