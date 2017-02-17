ألمانيا : يجب ألا تكون هناك مفاوضات موازية لجنيف حول سوريا

قال وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، اليوم الجمعة، إن دولاً تعارض بشار الأسد بما فيها الولايات المتحدة تؤيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سلمية في سوريا.

وقال غابرييل للصحفيين عقب اجتماع ضم الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا “من الواضح أن كل المجتمعين يريدون حلاً سياسياً … وأن هذا الحل يجب تحقيقه في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وأنه لا يجوز أن تكون هناك أي مفاوضات موازية”، ملمحاً بذلك لمحادثات أستانا.

وقال غابرييل إن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، شارك بفاعلية في المناقشات بشأن كيفية إنهاء الحرب في سوريا وهي المناقشات التي دارت على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين. (REUTERS)

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