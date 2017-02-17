أليغري : نابولي لا زال قادراً على الإطاحة بريال مدريد

أكد مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري ، أن فريق نابولي لم يودع بعد دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته 1-3 أمام ريال مدريد في إياب دور الـ16 للمسابقة.

وهنأ أليغري في مؤتمر صحافي قبل مواجهة باليرمو، اليوم الجمعة، في الدوري مدرب نابولي ماوريسيو ساري على تقديم مباراة جيدة في ملعب سانتياغو برنابيو، مشيراً إلى أن “فريقه ينهض في جولة الإياب أمام النادي الملكي”.

وقال المدرب الإيطالي: “يجب الإشادة بساري على ما يفعله.. نابولي لم يخرج بعد ويمكنه أن ينتفض في ملعبه.. يجب تهنئة الفريق، لأنه رغم عدم وجود خبرة دولية كبيرة لديه، لعب مباراة جيدة أمام ريال مدريد الذي لديه لاعبون أصحاب مستوى فني عال للغاية”.

وبسؤاله حول هزيمة برشلونة 0-4 أمام باريس سان جيرمان، أشار أليغري إلى أنه تفاجئ بالتعثر الشديد للفريق الكاتالوني، وقال: “بي أس جي فريق كبير، وفي مستوى أفضل أندية أوروبا فنياً.. لم أكن أتخيل أنه يستطيع أن يضرب بقوة برشلونة ولكني كنت أعتقد بالفعل أن لديه فرص في الفوز”.

وتحدث أليغري في المؤتمر الصحافي أيضاً عن بورتو، منافس اليوفي في دوري الأبطال، وقال: “سنلعب أمام بورتو في خلال 5 أيام ولدينا التزام بتخطي هذا الدور.. هو فريق فني للغاية، وصاحب مهارات عالية وخبرة دولية، لا يجب التقليل من أي خصم في هذا الدوري من البطولة”.

وأضاف مدرب “البيانكونيري”: “حتى اللحظة، كل الفرق التي حلت ثانية في دور المجوعات فازت في ثمن النهائي”. ( EFE )

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