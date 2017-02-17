إعلام النظام : القبض على ” شبكة دعارة و شذوذ جنسي ” في حماة

قال اللواء أشرف طه، قائد شرطة بشار الأسد في حماة، إنه تم إلقاء القبض على شبكة “تمتهن ترويج وتسهيل الدعارة السرية في حماة، مقابل المنفعة المادية، مؤلفة من 7 أشخاص بينهم محام”.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن طه قوله، إنه “وردت معلومات تفيد بوجود أشخاص في حديقة أم الحسن وسط حماة، يزورها يومياً شباب وشابات من أبناء المحافظة والوافدين إليها، يحرضون على ممارسة الشذوذ الجنسي بأسماء حركية، من خلال تنظيم مواعيد ولقاءات سرية في منازل ومكاتب مقابل مبالغ مالية”.

وتابع طه: “توجه فرع الأمن الجنائي للتحري والقبض على هذه الشبكة، وبناء على المعلومات الواردة تم إلقاء القبض على اثنين من مروجي الشذوذ وهما: (نايف – ع) تولد حلب، و(عمر. ع) تولد خطاب، وذلك في حديقة أم الحسن بالجرم المشهود”.

وأضاف: “بالتحقيق معهما في قسم الدباغة تبين أنهما على صلة بشبكة متخصصة في ممارسة وترويج الشذوذ الجنسي في مدينة حماة”.

وختم: “على الفور تم تشكيل دوريات وإلقاء القبض على 5 آخرين منهم المحامي (ح – أ) والباقون من أصحاب المهن اليدوية بحماة، وخلال فحص هواتف الأشخاص الملقى القبض عليهم ثبت استخدامهم لمقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، إضافة إلى رسائل عبر شبكات التواصل توثق نشاطهم”.

عكس السير