النظام يبدأ ” إعادة الإعمار ” بإنتاج سيارتين جديدتين

قالت وكالة انباء النظام، إنه سيعلن اليوم عن إطلاق سيارتين جديدتين من إنتاج شركة “خلوف” التجارية التي استأنفت العمل بعد توقف دام 5 سنوات.

وأكد وزير صناعة النظام، أحمد الحمو، “أهمية عودة الشركات الصناعية التي توقفت خلال الأزمة إلى العمل والإنتاج، لافتا إلى استعداد الوزارة لمساعدة الشركات الصناعية، بما فيها معامل السيارات ودعمها وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني والاستغناء عن استيراد منتجات مماثلة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير القطع الأجنبي”.

من جهته، قال معاذ خلوف، مدير عام الشركة، إن “عودة الشركة إلى العمل تزامنت مع بدء عملية إعادة الإعمار، وإعادة دوران عجلة الإنتاج في سوريا”، موضحاً أن الشركة أنتجت هاتين السيارتين بالتعاون مع شركة “إم دي إف” الصينية.

وعن سعري السيارتين، قال إنهما سيكونان مدروسين بشكل جيد، ويتناسبان مع قدرة السوق المحلية، ومنافسان لأسعار السيارات بذات المواصفات مع كفالة لمدة سنتين أو 60 ألف كيلومتر.

وطالب الجهات المعنية بدعم الصناعة الوطنية وإعادة النظر برسوم فراغ السيارة التي تصل إلى 10% من قيمتها لتكون 2.5%.

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