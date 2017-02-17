جديد ” فيس بوك ” .. فرص عمل و التقديم عبر ” ماسنجر “

يتجه موقع التواصل الاجتماعي “#فيسوك”، إلى السماح للشركات، بالإعلان مجانا عن الوظائف في صفحاته، مع إمكانية التقديم لها عبر خدمة “#ماسنجر”.

ويشكل إعلان فيسبوك خبرا سيئا لمنصات إلكترونية تقليدية دأبت على تقديم الخدمة بشكل مدفوع للشركات، مثل موقع “لينكد إن” الشهير، وفق ما نقل موقع “ريكورد”.

وأوضح المسؤول في قسم الأعمال والإعلانات في فيسبوك، أندريو بوسورث، أن الشركات تعلن منذ مدة عن الوظائف عبر فيسبوك، لكن المزايا الجديدة تتيح الوصول بشكل أسهل إلى تلك الإعلانات والتقديم لها بمرونة.

ومن الأمور المساعدة لفيسبوك في مبادرته الجديدة، أن له قاعدة مستخدمين عريضة تصل إلى 1.8 مليار شخص بخلاف المنصات المهنية الأخرى بحسب قناة سكاي نيوز ، ومن المرتقب أن تبدأ الخدمة بشكل فعلي في كندا والولايات المتحدة، يوم الأربعاء، على أن يجري تعميمها في وقت لاحق بباقي الدول.

عكس السير