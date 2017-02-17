علماء : حرق السعرات الحرارية يختلف من شخص لآخر أثناء ممارسة الرياضة

قال، ديفيد هاكينز، الأستاذ في #جامعة_برمنغهام البريطانية إن محاولة الالتزام بجداول الحميات الغذائية أثناء ممارسة الرياضة وتخفيف الوزن أمر غير مجد.

وجاء في المقال نقلا عن هاكينز أن : “تحديد كميات الطاقة الموجودة في الطعام والتي تنتج عن عملية الاحتراق في الجسم أمر معقد ولا جدوى منه، فالجسم يستخدم الطعام لتوليد الطاقة اللازمة للحركة والدفء والقيام بالعمليات الحيوية المختلفة، وهذه الطاقة اللازمة لتلك الوظائف تختلف من شخص لآخر”.

وأوضح هاكينز وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم أن “عملية احتراق السعرات الحرارية في الجسم تتم بوجود الأوكسيجين، الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق التنفس، وكميات الأوكسيجين تلك تختلف باختلاف النشاطات الحركية للإنسان، كما يعتمد حرق السعرات الحرارية أيضا على الهرمونات في الدم، ولذلك فمن غير المنطقي تحديد كميات السعرات الحرارية اللازمة للعديد من الأشخاص، فالجميع مختلفون من حيث النشاط وكميات الهرمونات الموجودة في أجسادهم”.

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