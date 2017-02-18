خارجية بشار الأسد : تركيا انتهكت سيادتنا و أقامت بإنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من تل رفعت بريف حلب

جددت وزارة خارجية بشار الأسد مطالبة مجلس الأمن الدولي بوضع حد للانتهاكات التركية للسيادة، ونشرت قائمة لتلك الانتهاكات.
وفي رسالتين متطابقتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، جاء أن “توغلات الجيش التركي مستمرة، وبناء العسكريين الأتراك لجدران عازلة فوق أراض لمواطنين سوريين، واقتلاع مئات أشجار الزيتون لشق طرق لدبابات الجيش التركي، وكذلك الأمر بالقرب من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة إعزاز في محافظة حلب، بالإضافة إلى انتهاكات من قبل قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة”.
وجاء في الرسالة أن “السلطات التركية قامت مؤخرا بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار شمال بلدة تل رفعت في محافظة حلب تضم مستودعات للذخيرة ومقرات للضباط الأتراك وأيضاً مواقع لفصائل درع الفرات”.
وجاء في الرسالة أيضاً، بحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام: “تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الآنفة الذكر وكذلك إلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالاحترام التام لسيادة ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية”.
هلق صار الن=سلم والامن الدوليين مهمين عندكون ؟؟ و عاطف نجيب الولد وينو ؟؟
كل شي إلا الثيادة الوطنيي, و حق الرد المقدس, و سماحة الممانعة.
دمرتم البلد و حربتم بيوت المسلمين و تسببتم بتهجيرهم, و لكن الله سيرسل من عبادة من سينتقم منكم و من حلفائكم السريين قبل العلنيين.
حلوة هذي سيادتنا . السيادة صارت للروس والايرانيين انت يا بشار مجرد ضيف شرف على المشهد . الله يكون بعون السوريين على هذا الاهبل المعتوه الخائن بشار الكر
بشرفك لك أي سيادة يا عرصا سيادة روسيا؟؟ ولا وايران؟؟ ولا شبيحتك ؟ولا سيادة الرأسماليين يلي عندك
أي سيادة يا أبن العاهرة ينعن شرفك نزعتلي صباحي
أي قتلت حجار السورييين لسا بتقول سيادة لك أنت مالك شرعية من 10سنين