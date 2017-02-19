تعرف على خدمة مجانية لمشاهدة الأفلام قبل إصدارها

تتيح خدمة “Scoop” للمستخدمين مشاهدة أفلام هوليوود قبل طرحها في صالات السينما ، وتعتمد الخدمة على تأسيس شبكة مصغرة تربط بين صناع الأفلام والجمهور، بهدف مساعدة المخرجين على معرفة ردود الأفعال حول أفلامهم من قبل شريحة مستهدفة من الجمهور.

و عليك تسجيل معلوماتك الخاصة ضمن الخدمة والتي تتضمن البيانات الشخصية إلى جانب أنواع الأفلام المفضلة والطرق التي تستخدمها لمشاهدة الأفلام بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بعد ذلك سيحصل المستخدم على فرصة لمشاهدة بعض الأفلام السينمائية المنتظر إصدارها، وذلك ضمن نسخة فريدة غير قابلة للمشاركة.

تتاح الخدمة مجاناً، وتتطلب فقط تعبئة نموذج معين والإجابة على بعض الأسئلة حول الفيلم الذي شاهدته بهدف جمع ردود الأفعال من قبل الجمهور ومساعدة المخرجين على معرفة أوجه القصور أو النقاط المميزة في الفيلم.

عكس السير