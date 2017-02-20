دراسة : السكن في شارع مزدحم يعادل تدخين 10 سجائر

يوازي السكن في شارع مزدحم والتنفس من هوائه الملوث من ناحية تأثيره السلبي على الصحة التعرض لدخان 10 سجائر يومياً، وذلك بحسب دراسة هولندية حديثة.

وقارنت الدراسة التي أجريت في إدارة الصحة العامة بأمستردام بين تأثير التدخين على الصحة والسكن بجوار شارع مزدحم، والنظر إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب و الولادة المبكرة و مشاكل التنفس وسرطان الرئة.

ووجد الباحثون أن السكن بجوار شارع ثنائي الحارات ضار جداً على الصحة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويعادل التعرض لدخان التبغ غير المباشر من 10 سجائر يومياً، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وذكر الباحثون في ورقتهم البحثية التي نُشرت في مجلة البحوث البيئية، أن إزالة نصف السيارات من الطرق المزدحمة كان له تأثير ملحوظ في انخفاض نسبة المخاطر المتعلقة بالصحة، مشيرين إلى أن انخفاض تلوث الشارع يعادل تجنب 4 سجائر في اليوم.

وأشار الباحثون أيضاً إلى أن السكن بجوار مصنع للصلب يعادل في تأثيره التعرض لدخان 3 سجائر يومياً، موضحين أن عوادم السيارات السامة لها علاقة بوفاة 40 ألف شخص سنوياً.

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