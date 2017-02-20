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وفاة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, سياسة 17 تعليق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة “السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين”.

وجاءت وفاة تشوركين قبل عيد ميلاده بيوم واحد (21 شباط 1952).

وبدأ تشوركين، خريج جامعة العلاقات الدولية في الاتحاد السوفيتي، العمل في وزارة الخارجية الروسية عام 1992.

وفي الفترة بين 1994-1998 عين سفيراً لروسيا لدى مملكة بلجيكا وممثل روسيا الدائم لدى منظمة حلف شمال الأطلسي.

وفي الفترة 1998-2003 عينا سفيراً لروسيا في كندا، وفي حزيران 2003 إلى نيسان 2006، شغل تشوركين، بحسب “روسيا اليوم”، مناصب سفارية عدة في وزارة الخارجية الروسية.

ومنذ نيسان 2006 عين ممثلا دائماً لروسيا لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي.

ولم تذكر الخارجية الروسية أو الإعلام الروسي سبب الوفاة.

يذكر أن تشوركين رفع يده 5 مرات مستخدماً نيابة عن بلاده الفيتو دفاعاً عن بشار الأسد، ضد القرارات الأممية المتعلقة بسوريا.

 

عكس السير

17 تعليق

  1. Alex
    فبراير 20, 2017 , 7:33 م في 7:33 م

    لمليار جهنم كلب وفطس الي بعدووووو

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  2. احمد
    فبراير 20, 2017 , 7:37 م في 7:37 م

    الله يرحمو ويدخلو الجنة

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  3. نزار
    فبراير 20, 2017 , 7:52 م في 7:52 م

    بجهنم الحمرا .. الله لا يعطيه عافيه .. سيبكي عليه النظام واتباعه في الساعات والايام القادمة !

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  4. غير معروف
    فبراير 20, 2017 , 8:01 م في 8:01 م

    latiesiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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  5. man
    فبراير 20, 2017 , 8:11 م في 8:11 م

    بكرا بقلووو لاقو شحاطه سوريه جنب سريرو اثناء الوفاة

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  6. همام الحارث
    فبراير 20, 2017 , 8:19 م في 8:19 م

    بعد فترة قصيرة ستوضع يده اليسرى (التي ارتفعت 5 مرات بالفيتو ضد شعب سوريا و دعماً للطاغية المستبد العميل بشار) تحت التراب ، و سيرى نتيجة عمله .
    الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ، الويل كل الويل لمن سار مع ظالم لينصره راضياً بظلمه لأن الله لا يحب الظالمين لعباده و لا يوجد للظالمين و أنصارهم عند الله سوى الهلاك و العذاب . انظروا كم كانت فترة حياته قصيرة : لم يكمل ال 65 عاماً.
    ما أكثر العبر و ما أقل الاعتبار .

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  7. أنا
    فبراير 20, 2017 , 8:21 م في 8:21 م

    شدو السيفون…

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  8. روسي
    فبراير 20, 2017 , 8:22 م في 8:22 م

    عقبال مندوب الأسد الكلب الجعفري

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  9. من اللاذقية انا الفرع والاقي اصل
    فبراير 20, 2017 , 8:25 م في 8:25 م

    قواد المجوس في قم والسفاح المعتوه لام يرسلوا تعزية لبوتين النجس يطمئنوه انهم يعتبرونه شهيدا !!!!!!!!!

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  10. غير معروف
    فبراير 20, 2017 , 8:31 م في 8:31 م

    اخبار موثقة شرب بمناسبة عيد ميلاده فودكا مغشوشة ( سمجون)،

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  11. حمصي والثورة منصورة
    فبراير 20, 2017 , 8:57 م في 8:57 م

    كنا نتمنى تنشل ايدو اللي رفعا للفيتو ولكن الله شله كله. ريتو تنشل ايد كل مين ظلم هالابرياء بسوريا. والله يتكفل فيهم باقامة دائمة باحد فنادق جهنم.

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  12. ابن الشام
    فبراير 20, 2017 , 9:08 م في 9:08 م

    لحهنم الحمرا يا وسخ

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  13. غير معروف
    فبراير 20, 2017 , 9:15 م في 9:15 م

    عقبال معلمو

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  14. مازن زيد
    فبراير 20, 2017 , 9:23 م في 9:23 م

    قتل ولم يمت موت طبيعي

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  15. غير معروف
    فبراير 20, 2017 , 9:24 م في 9:24 م

    مبروك وعقبال البكاري…!

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  16. خبير كباب
    فبراير 20, 2017 , 9:40 م في 9:40 م

    كلب وفطس وإلتحقيقات الاولويه والأخبار من نيويورك بتقول انه كلن على علاقه “حميمه” جنسيه مع الجعفري وأصابع الاتهام تتجه انه هو من قتله لان السفير الروسي كان على اتصال مع وليد المعلم وانه يرغب بمواعدته فاحتدم الخلاف بينهم والجعفري فقد أعصابه وضربه فقتله…

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  17. ALEX
    فبراير 20, 2017 , 9:54 م في 9:54 م

    HIS NAME IS VITO CHORKIN , GOD WILL SHOW HIM HIS BED WORK………….ALEX CALIFORNIA

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