وفاة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة “السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين”.

وجاءت وفاة تشوركين قبل عيد ميلاده بيوم واحد (21 شباط 1952).

وبدأ تشوركين، خريج جامعة العلاقات الدولية في الاتحاد السوفيتي، العمل في وزارة الخارجية الروسية عام 1992.

وفي الفترة بين 1994-1998 عين سفيراً لروسيا لدى مملكة بلجيكا وممثل روسيا الدائم لدى منظمة حلف شمال الأطلسي.

وفي الفترة 1998-2003 عينا سفيراً لروسيا في كندا، وفي حزيران 2003 إلى نيسان 2006، شغل تشوركين، بحسب “روسيا اليوم”، مناصب سفارية عدة في وزارة الخارجية الروسية.

ومنذ نيسان 2006 عين ممثلا دائماً لروسيا لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي.

ولم تذكر الخارجية الروسية أو الإعلام الروسي سبب الوفاة.

يذكر أن تشوركين رفع يده 5 مرات مستخدماً نيابة عن بلاده الفيتو دفاعاً عن بشار الأسد، ضد القرارات الأممية المتعلقة بسوريا.

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