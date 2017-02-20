وفاة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة “السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين”.
وجاءت وفاة تشوركين قبل عيد ميلاده بيوم واحد (21 شباط 1952).
وبدأ تشوركين، خريج جامعة العلاقات الدولية في الاتحاد السوفيتي، العمل في وزارة الخارجية الروسية عام 1992.
وفي الفترة بين 1994-1998 عين سفيراً لروسيا لدى مملكة بلجيكا وممثل روسيا الدائم لدى منظمة حلف شمال الأطلسي.
وفي الفترة 1998-2003 عينا سفيراً لروسيا في كندا، وفي حزيران 2003 إلى نيسان 2006، شغل تشوركين، بحسب “روسيا اليوم”، مناصب سفارية عدة في وزارة الخارجية الروسية.
ومنذ نيسان 2006 عين ممثلا دائماً لروسيا لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي.
ولم تذكر الخارجية الروسية أو الإعلام الروسي سبب الوفاة.
يذكر أن تشوركين رفع يده 5 مرات مستخدماً نيابة عن بلاده الفيتو دفاعاً عن بشار الأسد، ضد القرارات الأممية المتعلقة بسوريا.
لمليار جهنم كلب وفطس الي بعدووووو
الله يرحمو ويدخلو الجنة
بجهنم الحمرا .. الله لا يعطيه عافيه .. سيبكي عليه النظام واتباعه في الساعات والايام القادمة !
latiesiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
بكرا بقلووو لاقو شحاطه سوريه جنب سريرو اثناء الوفاة
بعد فترة قصيرة ستوضع يده اليسرى (التي ارتفعت 5 مرات بالفيتو ضد شعب سوريا و دعماً للطاغية المستبد العميل بشار) تحت التراب ، و سيرى نتيجة عمله .
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ، الويل كل الويل لمن سار مع ظالم لينصره راضياً بظلمه لأن الله لا يحب الظالمين لعباده و لا يوجد للظالمين و أنصارهم عند الله سوى الهلاك و العذاب . انظروا كم كانت فترة حياته قصيرة : لم يكمل ال 65 عاماً.
ما أكثر العبر و ما أقل الاعتبار .
شدو السيفون…
عقبال مندوب الأسد الكلب الجعفري
قواد المجوس في قم والسفاح المعتوه لام يرسلوا تعزية لبوتين النجس يطمئنوه انهم يعتبرونه شهيدا !!!!!!!!!
اخبار موثقة شرب بمناسبة عيد ميلاده فودكا مغشوشة ( سمجون)،
كنا نتمنى تنشل ايدو اللي رفعا للفيتو ولكن الله شله كله. ريتو تنشل ايد كل مين ظلم هالابرياء بسوريا. والله يتكفل فيهم باقامة دائمة باحد فنادق جهنم.
لحهنم الحمرا يا وسخ
عقبال معلمو
قتل ولم يمت موت طبيعي
مبروك وعقبال البكاري…!
كلب وفطس وإلتحقيقات الاولويه والأخبار من نيويورك بتقول انه كلن على علاقه “حميمه” جنسيه مع الجعفري وأصابع الاتهام تتجه انه هو من قتله لان السفير الروسي كان على اتصال مع وليد المعلم وانه يرغب بمواعدته فاحتدم الخلاف بينهم والجعفري فقد أعصابه وضربه فقتله…
HIS NAME IS VITO CHORKIN , GOD WILL SHOW HIM HIS BED WORK………….ALEX CALIFORNIA