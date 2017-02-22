الآن يمكنك تحويل الأموال رسمياً عبر ” فيس بوك “

أطلقت شركة ترانسفير وايز TransferWise لتحويل الأموال خدمة جديدة تسمح لمستخدمي #فيس_بوك بتحويل الأموال عالمياً عبر تطبيق التراسل الفوري #ماسنجر التابع لشبكة التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك مع احتدام المنافسة في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وقالت الشركة الناشئة التي تتخذ من لندن مقراً لها، إنها “طورت روبوت دردشة كتابية “تشات بوت” عبر تطبيق التراسل الفوري لفيس بوك يمكن أن يساعد المستخدمين على التواصل مع الشركات وتنفيذ معاملات مثل الشراء عبر الإنترنت”.

وتتيح الخاصية التي طورتها ترانسفير وايز للعملاء إرسال الأموال إلى أصدقائهم وأقاربهم بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وأوروبا عبر تطبيق التراسل الفوري لفيس بوك ماسنجر، كما يمكن استخدام هذه الخاصية في تلقي إشعارات بأسعار الصرف.

ويسمح فيس بوك بالفعل لمستخدميه بإرسال الأموال محلياً في الولايات المتحدة عبر تطبيق التراسل الفوري، لكنه لم يدشن خدمات مماثلة على المستوى الدولي.

وقالت شركة ترانسفير وايز التي تأسست في عام 2011 وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار إن “خدمتها ستكون الأولى التي تفسح المجال أمام إجراء التحويلات الدولية للأموال بالكامل عبر تطبيق التراسل الفوري ماسنجر”.

وفتح فيس بوك برنامج التراسل الفوري ماسنجر أمام الشركات المطورة لإنشاء تطبيقات الرد الآلي أو روبوتات الدردشة الكتابية في شهر أبريل(نيسان) الماضي وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، وذلك في سبيل توسيع جهودها في مجال خدمة العملاء ومعاملات الشركات.

ويأتي تدشين خاصية الرد الآلي عبر فيس بوك في وقت تحتدم فيه المنافسة في قطاعات التحويلات المالية العالمية وتسوية المدفوعات عبر الهاتف المحمول.

ويشار إلى قيام شركة باي بال للخدمات المالية الإلكترونية بكشف النقاب في وقت سابق هذا الشهر عن إتاحة تطبيقها “فينمو” للمدفوعات في الولايات المتحدة لمستخدمي خدمتها الشهيرة للتراسل الفوري “سلاك”.

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