قائد بالحرس الثوري الإيراني : إيران مستعدة لتوجيه ” صفعة على الوجه ” لأمريكا

قال قائد في الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقع “صفعة قوية على الوجه” إذا ما هونت من شأن القدرات الدفاعية الإيرانية وذلك مع انتهاء مناورات حربية للجمهورية الإسلامية.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه السلطة الشهر الماضي بتشديد موقفه إزاء إيران ووجه تحذيرا لها بعد أن أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي يوم 29 يناير كانون الثاني من أنها تلعب بالنار وأن جميع الخيارات الأمريكية مطروحة.

ونقل الموقع الإلكتروني للحرس الثوري (سباه نيوز) عن الجنرال محمد باكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري قوله “يجب ألا يخطئ العدو في تقديراته فهو سيتلقى صفعة قوية على الوجه إذا ما ارتكب هذا الخطأ.”

واستكمل الحرس الثوري يوم الأربعاء تدريبات بالصواريخ والمدفعية والدبابات وطائرات الهليكوبتر بعد أسابيع من توجيه ترامب تحذيرا رسميا لإيران بسبب إطلاق الصاروخ.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن باكبور قوله “الرسالة (التي توجهها) هذه التدريبات … للعالم المتغطرس هي ألا يرتكب أي حماقة.”

وأضاف “يمكن للجميع الآن رؤية القوة التي نملكها على الأرض.”

وقال الحرس الثوري إنه اختبر إطلاق “صواريخ متقدمة” واستخدم طائرات بدون طيار في التدريبات التي استمرت ثلاثة أيام وأجريت في وسط وشرق إيران. (REUTERS)

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