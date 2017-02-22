وزير الدفاع الروسي : ” أوقفنا الحرب الأهلية في سوريا و منعنا تفكك الدولة ” !

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن نظام وقف إطلاق النار في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر العام الماضي، “نجح في إيقاف الحرب الأهلية” هناك.

وقال الوزير أمام مجلس النواب (الدوما) الروسي في إطار “الساعة الحكومية”، الأربعاء: “تم منع تفكك الدولة السورية، بالإضافة إلى إيقاف الحرب الأهلية عمليا وكذلك وضع حد لمحاولات تغيير السلطة الشرعية والتي جرى التحكم بها من الخارج”.

وتابع: “كما تم تحقيق عدد من الأهداف الجيوسياسية، بالإضافة إلى إلحاق ضرر كبير بالتنظيمات الإرهابية في سوريا وإعاقة منظومة التغذية المالية وتدفق الموارد إلى تلك التنظيمات”.

واستطرد قائلا: “نتيجة نظام وقف إطلاق النار المفروض منذ 30 ديسمبر/كانون الأول، والمتمدد على كامل الأراضي السورية، تم إيقاف الحرب الأهلية عمليا والانتقال إلى العمليات المشتركة لمكافحة الإرهابيين”.

وأكد الوزير نشر كتيبتين من الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، “إذ تعمل إحداهما في حلب، والثانية في وادي برى بريف دمشق”. (RT)

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