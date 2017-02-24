” سامسونغ ” تعتزم قريباً دعم فتح قفل أي حاسب ” ويندوز 10 “

تعتزم شركة #سامسونغ دعم ميزة فتح قفل أي حاسب يعمل بنظام التشغيل #ويندوز 10 عبر تطبيق Samsung Flow على نظام التشغيل أندرويد قريباً، وهي الميزة المتاحة حالياً فقط لحواسبها اللوحية العاملة بنظام ويندوز 10.

وكانت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية أطلقت تطبيق Flow أول مرة في مايو (أيار) 2015، لمنافسة خاصية “الاستمرارية” Continuity، التي تعد من أبرز المزايا التي جاء بها الإصدار الثامن من نظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة أبل المحمولة.

وتتيح خدمة “الاستمرارية”، التي كشفت عنها شركة أبل في عام 2014، لمستخدمي أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية الشروع بأي مهمة (مثل إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو إرسال رسالة نصية، أو إجراء مكالمة هاتفية) باستخدام هاتف آي فون، ثم متابعة ما بدأه على أجهزة أخرى بسهولة عن طريقة تقنية البلوتوث.

ويتيح تطبيق Flow، الذي يدعم التطبيقات القائمة على ميكانيكة المشاركة الخاصة بنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل، نقل أي نشاط إلى الجهاز الأنسب لأداء مهمة ما، والبدء من حيث وصل دون الحاجة للعودة إلى البداية.

ويُستخدم تطبيق Flow، بالإضافة إلى ما سبق، في فتح قفل حاسب سامسونغ اللوحي، غالاكسي تاب برو إس، الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، وهي الميزة التي أضافتها سامسونغ في العالم الماضي وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولكن الشركة تعتزم دعم هذه الميزة مع كافة الحواسب الشخصية العاملة بهذا النظام.

وفي رد على أحد على المستخدمين على متجر غوغل بلاي، أكد فريق الدعم الخاص بسامسونغ أن الميزة قادمة إلى كافة الحواسب الشخصية العاملة بنظام ويندوز 10، مع التحديث الكبير القادم، “تحديث المبدعين” Creators Update، الذي يُتوقع إطلاقه في أبريل(نيسان) القادم.

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