طائرات عراقية تشن غارات على ” داعش ” في سوريا بالتنسيق مع النظام

قال مصدر مقرب من وزارة خارجية بشار الأسد إن غارة جوية شنها العراق ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل سوريا تمت “بالتنسيق الكامل” مع الحكومة (النظام).

ولم يذكر المصدر الذي كان يتحدث لرويترز أي تفاصيل.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال اليوم إنه أمر القوات الجوية بضرب مواقع للتنظيم داخل سوريا وإن العملية نفذت “بنجاح”، بحسب تعبيره.

وبذلك يكون العراق قد شن أولى غاراته الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) داخل الأراضي السورية، فيما يعد ردا على الهجمات الدموية الأخيرة التي شنتها عناصر التنظيم في الأراضي العراقية، بحسب ما أعلن الجيش العراقي اليوم الجمعة.

واستهدفت الغارات الجوية منشآت تابعة لتنظيم “داعش” في منطقة البو كمال الواقعة على الحدود السورية مع العراق، وفقا لبيان من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الجمعة.

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