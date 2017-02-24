طارق السويدان يسخر من ” داعش ” بعد هزيمتهم في الباب

دعا الداعية الإسلامي، طارق سويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، الخميس، تنظيم “داعش،” إلى تغيير شعارهم “باقية وتتمدد” بعد هزيمتهم في مدينة الباب بسوريا.

جاء ذلك في تدوينة للسويدان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: “داعش.. بمناسب تحرير مدينة الباب من عصابة داعش لابد أن يغيروا شعارهم من باقية وتتمدد إلى زائلة وتتقلص.. والحمدلله.. اللهم خلص البشرية من هذه العصابة الهمجية التي شوهت الإسلام وآذت البلاد والعباد”. (CNN)

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