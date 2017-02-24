طالبة أمريكية تستعين بالشرطة لمساعدتها في حل وظائفها المدرسية !

يخطىء البعض في فهم الوظيفة الأساسية للشرطة في توفير الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، ويلجؤون لطلب أشياء خارجة عن نطاق اختصاصها، ومن بينهم طالبة مدرسية اتصلت برجال الشرطة لمساعدتها في حل واجباتها المدرسية.

ونشرت الشرطة في ولاية #أوهايو الأمريكية صورة عن الرسائل التي تبادلتها مع لينا درابر ابنة العشرة أعوام، وطلبت فيها مساعدتهم في حل مسائل الرياضيات التي استعصت عليها.

وكتبت لينا في الرسالة التي بعثت بها إلى حساب الشرطة على فيس بوك “لدي بعض الصعوبات في حل وظيفة الرياضيات، هل يمكنكم مساعدتي في ذلك؟” وبعد أن تلقت لينا رسالة تلقائية تلعمها أن صفحة الشرطة على الموقع غير متابعة بشكل دائم، عاد أحد رجال الشرطة ليسألها عن المسألة التي تواجه صعوبة في حلها.

وحاول ضابط الشرطة تقديم المساعدة للفتاة، وعمل معها على حل المسألة الحسابية التي فشلت في حلها بحسب ما ذكرت وكالة ” يو بي أي ” الإخبارية ، كما ساعدها في حل مسألة أخرى، قبل أن تقوم بتسجيل الخروج من الفيس بوك.

وعلى الرغم من أن الضابط وقع في خطأ بحل المسائل الحسابية، إلا أن والدة لينا أظهرت امتنانها وشكرها للتعاون الذي أبداه لمساعدة ابنتها، معتبرة أن ما فعله يساهم في بناء علاقة جيدة بين الشرطة والمجتمع.

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